M5s, oggi "Riparte Italia" in Piemonte con Azzolina, Castelli e Dadone

Prosegue a passo spedito il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia. E' quanto si legge sul Blog delle Stelle.Questa sera sarà la volta del Piemonte, uno degli storici motori economici del Paese, regione che ha sempre espresso eccellenze ed alte potenzialità di sviluppo. "Ne parleremo con i nostri rappresentanti al Governo come Lucia Azzolina, Laura Castelli e Fabiana Dadone. Ne parleremo con il sindaco di Torino Chiara Appendino, che sarà affiancata da altri primi cittadini a 5 Stelle che si stanno spendendo senza sosta per le loro comunità (Lorenzo Lucchini, Marco Bongiovanni, Luca Salvai) e dal capogruppo M5S in Regione Sean Sacco. Ci sarà il prezioso contributo dei nostri portavoce, deputati e senatori che ogni giorno lavorano in Parlamento per migliorare i vari provvedimenti: Alberto Airola, Luca Carabetta, Davide Crippa, Celeste D’Arrando, Susy Matrisciano, Nicola Morra, Elisa Pirro. Il fondamentale tema europeo sarà approfondito con la nostra Tiziana Beghin, capodelegazione del M5S al Parlamento europeo", si legge nel post.