Pochi posti sul bus, operai Mirafiori restano a piedi

Solo dodici posti disponibili sul bus. Gli operai di Mirafiori restano a piedi. E' successo questa mattina, alle 6.30, nel piazzale Lancia di Chivasso. Il bus-navetta che avrebbe dovuto trasportare i lavoratori Fca, una ventina in tutto, a causa delle norme di distanziamento sociale, aveva solo dodici posti disponibili. Nonostante le proteste il conducente non ha potuto far salire sul mezzo tutti gli operai. "L'autista ha provato a chiamare la centrale per chiedere l'arrivo di altri bus ma - raccontano gli operai - non ce n'erano disponibili". A quel punto, per solidarietà, tutti quanti hanno deciso di non salire e di non presentarsi al lavoro. Il servizio navetta per Mirafiori è gestito da un'azienda privata che sta verificando l'accaduto.