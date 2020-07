Testore for Licia

Dicono che… Roberto Testore si stia dando un gran daffare per sponsorizzare la candidatura a sindaco di Torino dell’amica Licia Mattioli. L’ex amministratore delegato di Fiat Auto, storico pupillo di Paolo Cantarella, poi trasmigrato in aziende pubbliche (Finmeccanica e Trenitalia) nell’era del berlusconismo trionfante pare non abbia dubbi: l’ex vicepresidente di Confindustria è la persona adatta a prendere le redini di Palazzo civico. E per convincere anche i più riottosi, non pochi persino nel milieu imprenditoriale della città, raccontano che abbia stilato un fitto calendario di incontri e cene.