Droga: sei arresti in poche ore a Torino

Sei pusher sono stati arrestati nelle ultime dai carabinieri a Torino durante i controlli antidroga svolti nel fine settimana. In tutto sono state sequestrate dosi per ottanta grammi di cocaina e dodici grammi di hashish. Quattro nigeriani sono stati sorpresi in zona Lucento mentre organizzavano le attività di giornata suddividendosi lo stupefacente da spacciare. Due italiani, di 34 e 53 anni, sono stati fermati in corso Unione Sovietica perché nell'auto su cui viaggiavano c'erano 30 grammi di cocaina. A casa del cinquantatreenne, in seguito, è stata trovata altra droga, oltre a sostanza da taglio e un bilancino di precisione; la coinquilina dell'uomo è stata denunciata. A Pinerolo (Torino) i carabinieri hanno rintracciato un marocchino di 32 anni, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione: deve scontare 6 mesi e 30 giorni per reati di stupefacenti.