Niente Rimini per Cirio

Dicono che… se non interverranno gli esponenti locali di Comunione e Liberazione a farlo inserire nel programma, Alberto Cirio sarà praticamente l’unico presidente di Regione a non essere presente al Meeting di Rimini. Il nome del governatore del Piemonte, infatti, non compare né alla tavola rotonda sulla sanità sul dopo-Covid del 21 agosto, cui parteciperanno molti suoi colleghi – Luigi Ceriscioli (Marche), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia), Attilio Fontana (Lombardia), Nello Musumeci (Sicilia) – né al confronto del giorno successivo, sabato 22 agosto, quando a celebrare i 50 anni delle Regioni sono stati chiamati i governatori dell’Emilia Romagna (Stefano Bonaccini), del Friuli (Massimiliano Fedriga), della Calabria (Jole Santelli), del Veneto (Luca Zaia) e della Liguria (Giovanni Toti). Manco un dibattito sulla nocciola tonda gentile per il povero Cirio?