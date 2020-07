Comunali: M5s, scelti candidati sindaco Moncalieri e Venaria

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre per le elezioni amministrative del prossimo in due importanti città della cintura torinese, Moncalieri e Venaria Reale con due candidati a sindaco che hanno ottenuto la "certificazione M5s", ovvero sono iscritti al Movimento, sono incensurati e rispondono ai requisiti. A Venaria il candidato è Gioacchino Roberto Barcellona, 40 anni, originario di Palermo, militare decorato durante una missione in Kosovo e oggi autista in Gtt. Sostenitore del Movimento fin dalla nascita, dal 2015 è entrato a far parte del meetup di Venaria a sostegno dell'elezione dell'allora sindaco penstastellato Roberto Falcone, poi commissariato. A Moncalieri la candidata è Barbara Fassone, consigliera comunale da settembre 2019, impiegata in un'importante realtà commerciale. Il suo programma, "Semplicemente un passo alla volta", punta sull'Ambiente e sulla riduzione dei rifiuti, sulla tutela delle fasce deboli, sulla valorizzazione della scuola, sulla viabilità sostenibile e l'ottimizzazione del servizio di mezzi pubblici e la ripartenza della cultura.