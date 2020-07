Università: Torino coordina 6 Atenei per European Iniziative

Unita Universitas Montium, alleanza europea di 6 Atenei coordinati dall'Università di Torino, ha vinto la seconda call del progetto European Universities Initiative del valore di 5 milioni di euro. Il consorzio universitario capeggiato dall'Ateneo torinese entra così nel novero delle 41 Università europee che nei prossimi 5 anni, a fronte di una serie di vantaggi, punteranno a proporre un nuovo modello, con il coinvolgimento di realtà produttive ed enti locali. "Abbiamo messo insieme - ha sottolineato presentando il progetto il rettore del'Università di Torino, Stefano Geuna - Atenei tutti appartenenti all'area delle lingue romanze: Beira Interior in Portogallo, Zaragoza in Spagna, Timisoara in Romania, Pays de l'Adour e Savoie Mont Blanc in Francia. Ci accomunano un passato manifatturiero, l'alta qualità della vita e una eredità culturale di radici antichissime. Insieme vogliamo costituire una sorta di campus inter-universitario di eccellenza, che sfrutti anche il plurilinguismo come fattore di inclusione. Gli studenti potranno costruire corsi di studio flessibili, con il pieno riconoscimento reciproco dei crediti fra i 6 Atenei, agendo in un contesto caratterizzato da intenso interscambio anche fra docenti e ricercatori". L'idea, come ha spiegato la vicerettrice Marcella Costa, è "sfruttare l'affinità linguistica per far muovere gli studenti in ambiente plurilingue, attraverso il metodo dell'intercomprensione".