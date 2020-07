Ordine cavalieri Tartufo, rinnovato consiglio reggitore

E' tornato a riunirsi al castello di Grinzane Cavour (Cuneo) l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, nato nel 1967. L'assemblea ha rinnovato il Consiglio reggitore per il prossimo triennio: confermati Bianca Vetrino e Gino Sobrino, oltre a Liliana Allena, Luciano Bertello, Silvano Brescianini, Amedeo Cipollini, Davide Fino, Maria Cristina Oddero, Fabrizio Pace e Tomaso Zanoletti, entrano Roberto Damonte, Gianfranco Garau (sindaco di Grinzane Cavour), Denise Marrone e Jean Charles Viens, già Maestro della delegazione di Hong Kong, di recente trasferitosi in Italia. "Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, i Cavalieri hanno continuato a portare avanti la loro missione anche a distanza e in tutto il mondo - ha detto il Gran Maestro, Bianca Vetrino -. Pur dovendo rimandare al prossimo anno momenti importanti come il 51 Congresso mondiale delle confraternite del Vino, che avremmo dovuto ospitare in giugno a Grinzane e la 46 Selezione dei Grandi Vini dell'Albese, l'Ordine è stato sempre attivo anche grazie alle tecnologie e i canali social". Nel gennaio scorso è stata creata la delegazione di Dubai, la prima negli Emirati Arabi.