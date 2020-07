GLORIE NOSTRANE

Legacoop, si chiude l'era Gonella

Oggi le dimissioni dopo 14 anni al timone: "Una scelta per il rinnovamento generazionale della classe dirigente". Per la successione è pronto l'ex pupillo di Quagliotti, il "fassiniano" Dimitri Buzio. Il bilancio (lusinghiero) di una stagione

“Una scelta per il rinnovamento generazionale della classe dirigente e per avviare nuovi percorsi per lo sviluppo della cooperazione per i prossimi anni”. Giancarlo Gonella, 66 anni ad agosto, lascia la presidenza di Legacoop Piemonte dopo 14 anni al timone. Era stato eletto per la prima volta nel giugno del 2006, l’anno delle Olimpiadi invernali a Torino, che vide il movimento cooperativo protagonista nella realizzazione di oltre il 50 per cento delle opere e degli impianti sportivi. Nel settembre successivo è stato eletto presidente dell’associazione regionale delle cooperative di consumo e successivamente,membro del Consiglio di amministrazione di Novacoop e membro della Direzione nazionale di Legacoop.

Venerdì prossimo, all’Envornment Park, si svolgerà la direzione regionale che designerà il successore di Gonella. Una successione che dovrebbe avvenire senza troppi scossoni, con il testimone pronto a passare nelle mani di Dimitri Buzio, biellese classe 1975, attuale responsabile del settore Produzione e Servizi di Legacoop Piemonte, già componente della direzione regionale del Partito democratico, dov’era considerato il pupillo di Giancarlo Quagliotti, eminenza grigiastra di Piero Fassino negli anni in cui il Lungo occupava il piano nobile di Palazzo Civico.