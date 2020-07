Fase 3: Appendino, stiamo riprendendo in mano la cultura

"Stiamo vincendo questa sfida insieme ai torinesi che si dimostrano, ancora una volta, grandi consumatori di cultura, teatro, cinema e musica, come dimostra il successo del cartellone 'Torino a Cielo Aperto' nel quale è inserita anche la prima parte del Torino Jazz Festival di agosto, un festival amatissimo dei torinesi e che non potevamo non riproporre anche se rivisto in base alle norme anti Covid". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino presentando l'ottava edizione del Tjf. "In questi tre anni il Torino Jazz festival si è guadagnato un pubblico molto affezionato, anche grazie alla sua capacità di rompere gli schemi e alla passione dei suoi direttori - ha aggiunto Appendino - ci siamo interrogati a lungo su cosa era meglio fare e alla fine ci siamo armati di coraggio e abbiamo scelto di andare avanti". La sindaca, che oggi pomeriggio avrà un incontro sulla prossima edizione del Salone del Libro, si è detta "ottimista per l'autunno". "Ci saranno forse nuove regole - ha concluso - ma il percorso è tracciato, ci stiamo riprendendo la cultura".