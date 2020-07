Vicoforte annulla Fiera Santuario, niente Fera'd la Madona

L'edizione 2020 della Fiera del Santuario di Vicoforte, la tradizionale Fera 'd la Madona che come ogni anno si sarebbe dovuta svolgere a cavallo dell'8 settembre, non si farà. Lo rende noto Valter Roattino, sindaco di Vicoforte. "Per come è strutturata, è impossibile garantire il rispetto delle norme a tutela della salute - sostiene il primo cittadino -. Troppe le incognite, troppe le difficoltà nel rispettare le stringenti normative in merito al contenimento del Coronavirus. Il decreto legge pubblicato dal governo non contiene aperture in merito a fiere e sagre, pertanto si è presa preso la decisione di annullarla". Dopo la Fiera del Marrone, l'emergenza sanitaria fa dunque saltare un altro appuntamento tradizionale per il Cuneese. La decisione ha causato non pochi malumori tra i commercianti, che protestano per i mancati incassi. Ogni anno sono circa 700 le bancarelle presenti attorno alla basilica per un evento che attira fino a 200mila persone.