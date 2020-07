POLTRONE & SOFA'

Compagnia, si rompe la tregua in Camera di commercio

Torna lo scontro a Palazzo Birago. Si è liberato un posto alla Fondazione San Paolo: i cosiddetti "piccoli" puntano su Franco mentre gli industriali si schierano per Graffino. Il presidente Gallina rischia di lasciarci le penne come il predecessore Ilotte?

La tregua è durata solo qualche mese. Alla Camera di Commercio di Torino sono tornati a volare gli stracci. Un’altra volta oggetto del contendere è un posto di prestigio, quello lasciato libero nel Consiglio generale della Compagnia di San Paolo da Rosanna Ventrella, promossa al ruolo di vicepresidente della fondazione designata proprio dall'ente camerale. Ed ecco che in via Carlo Alberto si ripropone lo scontro tra i cosiddetti “piccoli”, espressione delle categorie di commercio, pmi e artigianato, e i rappresentanti dell’industria. I primi capitanati da Ascom, Confesercenti e Api, gli altri dall’Unione Industriale che esprime il neo presidente Dario Gallina, E Gallina rischia di ritrovarsi esattamente nelle stesse condizioni del suo predecessore, Vincenzo Ilotte, che proprio a causa di questa contrapposizione ci ha lasciato le penne (anche se con il benservito gli è stato garantito un posto nel parlamentino di corso Vittorio).

Per una questione di genere dovrà essere una donna a prendere il testimone di Ventrella. Gallina ha proposto Barbara Graffino, 36 anni, imprenditrice nel campo dell'innovazione e, nonostante la giovane età, figura ben nota nel sottobosco della politica essendo stata segretaria di un politico dell'Udc. Una sorta di déjà-vu, visto che proprio grazie agli sponsor centristi la Graffino è già stata nel Consiglio della Compagnia, nominata dall'allora sindaco Piero Fassino. I piccoli puntano invece su Elena Franco, professionista esperta in piani di riqualificazione urbana, in particolare nella connessione tra urbanistica e commercio. Per lei si sta spendendo parecchio Giancarlo Banchieri, numero uno di Confesercenti Torino. La surroga deve avvenire entro il 5 agosto.