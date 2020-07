Torino: 1,5 milioni per riqualificare le Vallette in 3 anni

La Città di Torino investirà, tra il 2020 e il 2022, oltre 1,4 milioni di euro per la riqualificazione urbana del quartiere delle Vallette, nato alla fine degli anni '50 sul modello di quelle città satellite che costituivano un modello di sviluppo urbano di quegli anni. Lo ha deciso oggi la Giunta Comunale approvando "un ampio progetto di rigenerazione integrato tra interventi di riqualificazione, interventi per la rivitalizzazione del tessuto economico e iniziative per lo sviluppo di comunità e la partecipazione articolato dal punto di vista operativo, in 22 azioni". "Lavoreremo lungo cinque assi tematici, spazio pubblico, casa, impresa e commercio, scuola e cultura, partecipazione e comunità - spiegano gli assessori Alberto Unia e Marco Alessandro Giusta - per offrire occasioni di socializzazione anche valorizzando le tante aree verdi e i luoghi già consolidati, migliorare le connessioni con le reti cittadine di servizi; sostenere iniziative socio-culturali, incentivare nuove attività economiche e di agricoltura urbana; favorire interventi di manutenzione per migliorare il patrimonio abitativo".