Meteo: giornata soleggiata e afosa

A Torino oggi, sabato 1° agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, sono previsti 7.5 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4330 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: l'ondata di caldo raggiunge il suo apice grazie all'anticiclone subtropicale in pieno possesso del Nord Italia. Punte massime fino a 36-37°C in pianura e afa alle stelle. Ancora ben soleggiato ovunque e scarsa probabilità di temporali anche sui rilievi fino alla sera, quando non si escludono i primi fenomeni tra Val d'Aosta e alto Piemonte. In Liguria venti deboli e mare poco mosso o quasi calmo.