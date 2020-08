Tav: tensioni nella notte in Val Susa, battitura e idranti

Ancora una notte di tensioni in Val di Susa, dove l'ala più oltranzista del Movimento No Tav, quella vicina ai giovani dei centri sociali, ha manifestato a Chiomonte conto l'allargamento del cantiere della Torino-Lione. Dal presidio dei Mulini, allestito un mese fa, i No Tav si sono avvicinati alle reti che proteggono il cantiere lungo i sentieri della Clarea, con l'intenzione di passare lì la notte. E' quindi iniziata l'ormai consueta battitura dei cancelli, a cui le forze dell'ordine hanno risposto allontanando i manifestanti con gli idranti. I No Tav hanno sono poi tornati al presidio dei Mulini.