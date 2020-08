Trasporti: Comune Torino, servono direttive uniche

"In materia di trasporti ci stiamo preparando per settembre in ogni modo, continuiamo a incontrare Miur, Mit, Gtt e Infra.To, ma stiamo navigando. Il governo ha dato mandato alle Regioni di decidere sui posti su tutti i mezzi pubblici, ma nella fase 3 servono decisioni nazionali e risorse, molte più risorse. Ovviamente vanno rispettati l'obbligo della mascherina e del distanziamento, ma il servizio va coperto!". L'assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, interviene così sul caos trasporti. "Arrivano direttive contrastanti tra loro - aggiunge a margine dell'inaugurazione di un'installazione di Ugo Nespolo alla stazione della Metropolitana di Porta Nuova - alcune Regioni come Piemonte, Liguria e Lombardia hanno disposto il ripristino di tutti i posti sui treni e ieri Italo ha cancellato delle corse! Come si fa a non avere delle direttive sui treni uniche? Uno sale a Torino e poi in Toscana delle scendere? O viceversa? Servono risorse per i mezzi pubblici per garantire il servizio a tutti, se no sarà una tragedia. Anche a Torino dove non riusciamo a programmare una vera ripartenza con tutte queste incognite, anche sugli orari delle scuole".