Maltempo: Ravetti (Pd), bene stato emergenza ma farlo subito

"Bene che la Regione chieda lo stato di emergenza per Alessandria, ma occorre farlo subito": lo afferma il consigliere Pd Domenico Ravetti, che oggi ha chiesto in Aula comunicazioni della Giunta sulle forti piogge che hanno colpito l'area nei giorni scorsi. "In apertura di seduta del Consiglio regionale - spiega Ravetti - ho chiesto alla Giunta un'informativa sui danni causati dalle forti piogge nell'Alessandrino. È importante fare tempestivamente il punto sui danni e capire come intervenire sul Governo per aiutare i territori colpiti. La Giunta ha comunicato che la Regione chiederà lo Stato di emergenza e che il territorio interessato dalla richiesta non sarà soltanto quello di Alessandria, ma riguarderà anche Tortona, Moncalvo, e in parte Asti". "Vigileremo - aggiunge - affinché la richiesta sia rapida e possa essere dato subito un aiuto concreto ai territori che continuano a essere colpiti da crisi legate al maltempo e non solo".