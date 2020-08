Iren: Boero, Gruppo cresciuto nonostante scenario complesso

"In uno scenario particolarmente complesso, nei primi sei mesi dell'anno il Gruppo ha saputo proseguire nel percorso di crescita per linee esterne. La significativa crescita della base clienti nei settori energetici testimonia l'elevato livello di servizio offerto da Iren anche in un periodo straordinario nel quale gli oltre 8.000 dipendenti del Gruppo, a cui rivolgo il mio sentito ringrazianto, hanno continuato a erogare i servizi con la consueta efficienza, professionalità e flessibilità". Il presidente di Iren, Renato Boero, commenta così i risultati realizzati dalla multiutility nei primi sei mesi dell'anno. "I risultati raggiunti in questi primi sei mesi del 2020 in un contesto altamente sfavorevole evidenziano la resilienza del modello di business del Gruppo e il valore strategico dell'integrazione di tutti i business" aggiunge l'amministratore delegato Massimiliano Bianco. "Ancora una volta il Gruppo ha dimostrato la capacita' di perseguire efficacemente gli obiettivi del Piano Industriale, incrementando gli investimenti del 29% e confermando il recupero, entro fine anno, dei leggeri ritardi occorsi sulle opere in costruzione causati dall'emergenza sanitaria. Il calo della redditività è dovuto principalmente al venir meno di elementi straordinari, alla climatica negativa e all'emergenza Covid, dimostrazione che la gestione ordinaria è solida e orientata verso la crescita futura. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni sulle persone e sull'innovazione tecnologica ci hanno permesso di contrastare efficacemente e attenuare l'impatto di uno scenario particolarmente complesso. Forti di tale consapevolezza, guardiamo con ottimismo alla seconda parte dell'anno".