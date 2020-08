Sicurezza: controlli Polfer, un arresto a Torino Porta Nuova

Un camerunense di 25 anni, residente in provincia di Cuneo, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria nella zona della stazione di Torino Porta Nuova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo avere percosso due guardie giurate, aveva tentato la fuga per le vie limitrofe: una volta raggiunto ha sferrato dei calci ai poliziotti. L'intervento degli agenti rientra nel complesso della giornata di controlli organizzata a livello nazionale per il contrasto dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario (dall'attraversamento dei binari alla presenza in luoghi non accessibili al pubblico). Il bilancio, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, è di 728 persone identificate, con tre multe per infrazioni varie. Nelle ventisei stazioni interessate sono stati impiegati ottanta operatori.