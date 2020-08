Commissari di fine ferie

Dicono che… verranno fatte nella prima seduta di giunta dopo la pausa estiva, verosimilmente il 24 o il 25 agosto, le nomine dei commissari di alcune Asl piemontesi. L’assessore alla Sanità Luigi Icardi, terminata l’analisi dei bilanci di ogni singola azienda, ha quindi tutti gli elementi per procedere nelle scelte. Ma a parte il caso della To4, dove l’attuale direttore Lorenzo Ardissone dal 1° settembre lascerà l’incarico per andare in pensione, non tutte le grane sono state risolte. In particolare, desta qualche preoccupazione la situazione di Chiara Serpieri, numero uno dell’Asl di Vercelli, la cui sorte sembra segnata dall’incompatibilità “ambientale”, soprattutto con i vertici leghisti della zona, ma il cui allontanamento difficilmente potrà essere giustificato con l’andamento dei conti. Molti suoi colleghi che manterranno il posto, infatti, hanno presentato consuntivi ben peggiori.