M5s: sì a candidature Appendino e Raggi

"Alcune cose che sono state decise 10 anni fa oggi possono essere riviste e per questo domani voterò Sì, per dare la possibilità a persone come Raggi e Appendino, che ci hanno messo la faccia, e non solo, di riprovarci ancora". E' quanto scrive sui social Fabio Versaci, consigliere comunale M5s a Torino. "Tutti quelli del Movimento che si stanno scagliando contro Beppe perché ha deciso di sostenere Raggi per la sua ricandidatura - osserva - sono quelli che passano il tempo a criticare tutto quello che fa il Movimento, molto spesso con il culo su qualche poltrona ben pagata ottenuta solo ed esclusivamente grazie al Movimento e a Beppe stesso. Molti tra i nostri sostenitori non sanno cosa significa fare il Sindaco, soprattutto di una grande Città, come possono essere Roma o Torino. Solo per il fatto che Raggi voglia rimettersi in gioco meriterebbe il sostegno di tutto il Movimento, ma ormai siamo abituati a fare la guerra del più puro e rimanere intrappolati nel passato".