Lo Russo (Pd), alleanza con 5 Stelle non ci interessa

Il Pd, a Torino, non è interessato ad alleanze con il M5s. Lo afferma il capogruppo Dem in Consiglio comunale Stefano Lo Russo, tra i possibili candidati sindaco del centrosinistra, commentando il voto favorevole della sindaca Chiara Appendino al quesito sulla piattaforma Rousseau che apre alla possibilità di alleanze per i pentastellati. "L'annuncio di Appendino di volere una alleanza con il Pd non ci stupisce per nulla - sottolinea Lo Russo - ed è solo frutto di cinico opportunismo e calcolo politico. Deriva dalla piena consapevolezza che il M5s, e soprattutto la sua amministrazione, sono arrivate al capolinea e che il tempo sta per scadere". Per Lo Russo "oggi alla città serve un progetto completamente alternativo a quello grillino, di rilancio e sviluppo, che metta al centro il lavoro e non figlio di compromessi programmatici al ribasso. E quel progetto il Pd è chiamato a costruirlo e lo sta costruendo con le forze del centrosinistra, non di certo con il M5s. Noi - conclude - siamo interessati a quello: al rilancio di Torino. Dei posizionamenti politicisti atti a garantirsi il futuro personale dei vari esponenti grillini ci interessa davvero poco".