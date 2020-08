M5s: Frediani, ennesima picconata a suoi principi fondanti

"Non mi aspettavo un risultato diverso, visto il modo in cui si è costruito, frettolosamente, il percorso verso il voto. Il M5S ha dato l'ennesima picconata ai suoi principi fondanti". Così la consigliera regionale del Piemonte, Francesca Frediani, nome storico dei pentastellati, commenta la vittoria del Sì ai quesiti della piattafoma Rousseau su doppio mandato e alleanze. "Adesso è il momento delle riflessioni e delle decisioni per chiunque abbia aderito a un movimento che ad oggi, di fatto, ha ben poco a che vedere con il Movimento degli inizi", sottolinea Frediani che immagina "un'assemblea a settembre in cui guardarci in faccia e capire cosa fare. Io sento molto la responsabilità verso il territorio - aggiunge -. Chi ha scritto il mio nome voleva soprattutto una rappresentanza No Tav e questo non lo posso ignorare. L'ho già fatto troppo a lungo", conclude.