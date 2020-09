Comuni: Uncem, serve proroga per progetti messa in sicurezza

Prorogare la scadenza della presentazione dei progetti dei Comuni per accedere ai contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Lo chiede Uncem, l'unione dei comuni montani. La scadenza è attualmente prevista il al 15 settembre. Per il 2021 sono disponibili 350 milioni di euro. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio: il limite massimo di 1 milione di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2,5 milioni per quelli da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5 milioni per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. "E' grave non sia stata prevista una proroga in un anno così complesso - evidenzia il vicepresidente nazionale di Uncem Alberto Mazzoleni - Si tratta di una necessità espressa a Uncem da decine di Comuni, che abbiamo sottoposto a politici e dirigenti finora senza positiva risposta. I piccoli Comuni sono oberati in questi giorni da vicende legate al Covid-19, a partire dall'organizzazione scolastica e dei trasporti". "Nell'interlocuzione avuta con il sottosegretario Variati nelle scorse ore - aggiunge Marco Bussone, presidente nazionale Uncem - ci è stato confermato che il tema è sui tavoli del Viminale e del Mef. Occorre fare in fretta. Serve una modifica alla norma per allungare i tempi e questa va fatta per evitare che molti Comuni non partecipino alla richiesta di contributi".