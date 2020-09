LA SACRA RUOTA

"Mirafiori storia e futuro di Fca"

Le rassicurazioni dell'ad Manley sullo stabilimento di Torino, dove verranno prodotte due nuovi modelli di Maserati e la 500 elettrica: 800 milioni di investimenti per GranCabrio e GranTurismo

“Mirafiori è la casa storica del Gruppo, sarà la casa di Maserati e qui facciamo la 500 Bev. Continueremo a investire in questo stabilimento essenziale per il futuro del gruppo”. A rassicurare istituzioni e lavoratori è stato l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, il quale ha annunciato che resterà nel gruppo anche dopo la fusione con Psa e la nascita del nuovo colosso dell’auto, Stellantis. Nel polo produttivo di Torino si produrranno le nuove GranTurismo, prima vettura completamente elettrica di Maserati e GranCabrio. Continuerà inoltre la produzione del Levante, della Quattroporte e del Ghibli (queste ultime due nello stabilimento di Grugliasco).

Riguardo a Maserati, Manley ha spiegato che sono stati investiti “poco più di 350 milioni di euro” sul progetto MC20, sottolineando quanto “importante per il marchio” sia stato l’impegno finanziario portato avanti per lanciare la super-sportiva presentata ieri. Per questo il numero uno di Fca sembra voler anche spazzare via dubbi e voci riguardo a un possibile spin-off della casa del Tridente che a Modena ha presentato il suo piano di rilancio. Maserati “per noi è uno dei gioielli della corona. Fa parte del nostro gruppo. Abbiamo solo un brand di lusso e avere questa fortuna è un enorme vantaggio per il gruppo, se viene gestito nel modo migliore. Maserati ha davanti a sé un futuro incredibile”.

“L’investimento per Maserati finora è oltre 2,5 miliardi di euro, cifra notevolissima conclude Manley -. Ce ne saranno altri. Questo permetterà di avere tutte le risorse necessarie per lanciare i modelli che abbiamo progettato. La mia attesa, ma non solo mia, è che per Maserati sia l'ultimo anno in perdita”.

Oltre alla MC20, nel 2021 Maserati s’inizierà la produzione del Grecale e della versione ibrida del Levante. L’anno successivo sono attesi la versione elettrica della MC20, le nuove Granturismo e Gran Cabrio, endotermiche ed elettriche, il Grecale elettrico. Nel 2023 arriveranno le nuove generazioni della Quattroporte e del Levante, anche elettriche, Il programma di elettrificazione delle vetture full elettriche di Maserati si chiamerà Folgore. Dei 2,5 miliardi di investimenti previsti, 800 milioni saranno sui modelli di Mirafiori. Sulla produzione della Grande Punto in Polonia invece è parsa una polemica montata ad arte, non essendo mai stata prevista a Mirafiori. Nel frattempo a Mirafiori ci saranno a regime circa 500 persone impiegate su tre turni nella produzione di mascherine: un tampone, per quanto utile.