Cto, nuovo reparto per ridurre liste d'attesa di ortopedia

Un nuovo reparto al Cto di Torino con sala operatoria aperta 6 giorni alla settimana, anche al sabato, per gli interventi di alta complessità su pazienti con patologie ortopediche. Sarà operativo da lunedì 14 settembre, nell'ambito di un progetto pilota ideato dalla Città della Salute di Torino per accorciare le liste di attesa di ortopedia. Il reparto ha 20 posti letto, sala operatoria attiva dalle 7,30 alle 16 per sei giorni alla settimana. Si tratta di una "sperimentazione clinica gestionale", fino al 31 dicembre 2020 L'iniziativa è stata varata da Giovanni La Valle, commissario della Città della Salute di Torino, in accordo con l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, proprio per venire in aiuto dei tanti malati iscritti nelle liste d'attesa. Una necessità emersa nell'emergenza Coronavirus che ha evidenziato tra le priorità quella di ridisegnare i percorsi dei pazienti No Covid. Il coordinatore del progetto chirurgico è il professor Alessandro Massè, direttore di Ortopedia universitaria, che si avvale della collaborazione del professor Giuseppe Massazza, direttore del Dipartimento Ortopedia traumatologia e riabilitazione, e del dottor Maurizio Berardino, direttore del dipartimento di Anestesia, rianimazione ed emergenza. L'equipe chirurgica "verrà assistita da un percorso anestesiologico, riabilitativo ed assistenziale integrato". Gli interventi nel nuovo reparto riguardano: stabilizzazione vertebrale in patologie degenerative del rachide, esiti di scoliosi complesse e patologie traumatiche (598 pazienti in attesa), protesi d'anca in patologie degenerative e patologie oncologiche (1203 pazienti in attesa), protesi di ginocchio in patologie degenerative e oncologiche (636).