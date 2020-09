Ex Embraco: sottosegretaria Mise incontra lavoratori in presidio

La sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde ha incontrato stamattina a Torino i lavoratori ex Embraco in presidio davanti alla prefettura, dove alle 10 è in programma un incontro sulla situazione dello stabilimento di Riva di Chieri. E' in corso una riunione tra la sottosegretaria, la sindaca Chiara Appendino, il commissario Maurizio Castro e il vescovo di Torino Cesare Nosiglia.