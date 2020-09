Comunali: Pd Torino, dato il meglio

"È un giorno importante e di grande soddisfazione per il Partito Democratico e il centrosinistra della Provincia di Torino. Il Pd ha dato il meglio e gli elettori lo hanno premiato". A dirlo il segretario metropolitano Mimmo Carretta e il responsabile Enti Locali metropolitano Raffaele Gallo a proposito del risultato elettorale che si sta profilando nel torinese. "A Moncalieri - sottolineano - Paolo Montagna conquista il secondo mandato già al primo turno, con ampio margine sugli sfidanti, così come Pasquale Mazza a Castellamonte. Ad Alpignano e Venaria - aggiungono - i nostri candidati Steven Palmieri e Rossana Schillaci raggiungono un ballottaggio difficile e per nulla scontato, che ci impegnerà nelle prossime due settimane. Amministratori capaci, radicati sul territorio e con esperienza" concludono Carretta e Gallo.