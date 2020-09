Comunali: Laus (Pd), saranno torinesi a scegliere sindaco

"A tutto c'è un limite! Nel leggere sui quotidiani di oggi di patti segreti e accordi di massima romani sulla spartizione dei territori e dei candidati sindaci grillini e Pd per le prossime comunali, non posso che replicare che il sindaco della città di Torino sarà certamente scelto dai torinesi e non a Roma. Una certezza, a cui sono sicuro che i vertici nazionali del mio partito daranno sostanza con messaggi chiari e inequivocabili in grado di sgomberare il campo da ogni dubbio rispetto a possibili interferenze sulle scelte dei singoli territori". Così, su Facebook, il senatore Pd Mauro Laus. Il riferimento è alla notizia di una presunta telefonata tra Zingaretti e Di Maio per un patto per le Comunali del 2021, che il Pd ha però smentito. "Se dovessi essere smentito, ammetto che avrei serie difficoltà a sostenere questa maggioranza in Senato - aggiunge l'esponente dem -. So bene, e lo rammento ogni qual volta sono chiamato ad esercitare il mio ruolo di uomo delle istituzioni, che alle ultime elezioni politiche i torinesi, eleggendomi nel collegio di Torino, hanno voluto che rappresentassi la mia città in Senato e a Roma, un'investitura a cui certamente intendo tener fede anche in questa circostanza".