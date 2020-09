Coronavirus: 120 contagi in Piemonte e un morto

Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus, 120 nelle ultime 24 ore, in Piemonte, dove l'Unità di crisi regionale ha registrato anche il decesso di una persona positiva. I nuovi guariti sono 65, con altri 405 in via di guarigione, mentre il numero dei ricoverati in terapia intensiva (9) è invariato rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia, l'Unità di crisi regionale ha registrato in Piemonte 4.159 decessi e 34.799, mentre i guariti sono 27.733. I ricoverati non in terapia intensiva sono 163, due in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.330. I tamponi diagnostici finora processati sono 694.932, di cui 385.504 risultati negativi.