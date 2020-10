Coronavirus: su piattaforma Csi 78 richieste al minuto

Oltre 12 mila utenti abilitati, 420 mila soggetti testati, 405 mila contatti di cura tra eventi ospedalieri, isolamenti, quarantene e decessi, 715 mila test registrati (tamponi e sierologici), 37 mila test veloci sul personale scolastico: sono alcuni dei dati registrati al 27 settembre dalla piattaforma regionale Covid 19 realizzata dal Csi e comunicati oggi al Gruppo di lavoro regionale sul Coronavirus. La piattaforma, che conta 25 applicazioni e 30 server che gestiscono 78 richieste al minuto, è nata a marzo, su richiesta dell’Unità di crisi, per rispondere in tempo reale alle esigenze emergenziali, dal tracciamento della domanda e della risposta sui tamponi, al monitoraggio della disponibilità di posti letto ospedalieri. "I numeri sono cresciuti in modo esponenziale - è stato spiegato - sia rispetto alla popolazione sanitaria monitorata, sia rispetto agli utenti che usavano la piattaforma, Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp), Forze dell'ordine, Sindaci, laboratori che processano i tamponi e i test sierologici, medici di medicina generale e pediatri, Unità speciali di continuità assistenziale (Usca)". Sono stati analizzati anche aspetti non propriamente sanitari come gli acquisti, stoccaggio e distribuzione dei dpi, l'assunzione di medici e infermieri. Inoltre, un modulo specifico è stato dedicato alle residenze sanitarie assistite. Da luglio, finita la fase critica dell'emergenza, si è lavorato al consolidamento dell'interoperabilità con i laboratori, alla gestione dei medici sostituti, alle richieste del mondo della scuola.