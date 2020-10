VERSO IL VOTO

Tre ballottaggi in Piemonte

Domenica e lunedì secondo turno elettorale per le amministrative nei Comuni di Venaria, Alpignano e Valenza. Nella città dell'Alessandrino testa a testa tra centrodestra e centrosinistra

In Piemonte il 4 e 5 ottobre andranno al ballottaggio tre Comuni: Alpignano e Venaria nel Torinese, e Valenza, in provincia di Alessandria. Fra i quattro centri con più di 15mila abitanti per i quali è previsto il doppio turno, solo Moncalieri ha confermato al primo turno il sindaco uscente Paolo Montagna, esponente del Pd.

A Venaria la sfida è fra Fabio Giulivi, uomo senza tessere di partito, che ha riunito il centrodestra per la prima volta dal 1995, e Rosanna Schillaci, ex assessore Pd. Fuori dai giochi il Movimento 5 Stelle, dopo l’exploit con il quale cinque anni fa conquistò lo scranno di primo cittadino il pentastellato Roberto Falcone. Al primo turno Giulivi ha raccolto quasi il 42% dei voti, staccando l'avversaria di circa nove punti. Nessun apparentamento in vista per lui: “Non faremo nessun accordo sotto banco – ha chiarito il vincitore della prima tornata – perché le ammucchiate hanno portato Venaria a tre commissariamenti consecutivi. Non vogliamo farla tornare a un passato già visto”. “Forse i miei avversari pensavano di vincere al primo turno - sottolinea invece l'ex assessora della Giunta Catania sulla quale potrebbero convergere in parte i voti di Alessandro Brescia, altro ex assessore nella precedente amministrazione che al primo turno ha sfiorato il 19% - ma anche se siamo distanti abbiamo dimostrato che a Venaria la sinistra esiste ancora”.

Ad Alpignano la contesa vede Steven Palmieri, segretario cittadino del Pd che corre senza simbolo appoggiato da tre liste civiche, fronteggiare il sindaco uscente Andrea Oliva, esponente civico che è stato sfiduciato dalla sua maggioranza lo scorso dicembre. Palmieri ha raggiunto al primo turno circa il 40% dei consensi, Oliva si è fermato sul 18%. Valenza infine è chiamata a scegliere tra Luca Ballerini, che, sostenuto da liste civiche di centro-sinistra ha superato il 44% dei consensi, e Maurizio Oddone, candidato di Forza Italia, Lega e FdI, che lo tallona con oltre il 43%. Ago della bilancia saranno i voti che al primo turno sono andati al terzo incomodo Alessandro Deangelis, che ha ottenuto oltre il 12%. Ex azzurro passato a FdI, Deangelis si era autosospeso da Fratelli d'Italia per presentarsi alla testa di una lista civica.