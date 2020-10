Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge

A Torino oggi, venerdì 2 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 27.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3049m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: una vasta area depressionaria si approfondisce sulle Isole britanniche e invia nuovi fronti perturbati sulle regioni di Nord Ovest. Tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi in intensificazione nella seconda parte della giornata in particolare su alto Piemonte dove assumeranno carattere di forte intensità e con accumuli abbondanti sul VCO. Neve a quote di alta montagna. Anche in Liguria rovesci e temporali fin dal mattino, piu' intensi sul genovese. Temperature massime in calo. Forti venti da Sud sulla Liguria con Mar Ligure in fino ad agitato o molto agitato a fine giornata e rischio mareggiate.