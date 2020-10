Covid: Cairo, protocollo va rispettato

"Il protocollo è stato lungamente discusso, poi se ci sarà qualcosa da fare per emendarlo può essere fatto ma finché non viene fatto va rispettato. Può essere rivisto ma in piccole parte": lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo durante il Festival dello Sport al Teatro Piccolo di Milano. "Ero favorevole a marzo al contenimento, al lockdown e alla chiusura, poi però la vita deve andare avanti, altrimenti se si ferma cose saranno ancora peggiore. E' fondamentale procedere". Cairo non entra nel merito della partita Juve-Napoli ma spiega che "il protocollo viene concordato da Governo, Cts e organismi sportivi, tutto questo dovrebbe prevedere cosa dovrebbero fare le Asl. La cosa che va fatta è di cercare di attenersi al protocollo che vale per tutti. Io a Genova non avrei voluto giocare contro squadra decimata, ma ho chiesto venisse creata regola valida per tutti".