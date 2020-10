Torino, Fregolent: modello Giani per candidato centrosinistra

"Il centrosinistra a Torino prenda esempio dal modello vincente delle regionali in Toscana e Campania". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, a proposito delle prossime elezioni amministrative torinesi. "Dove il M5S ha palesemente fallito a livello locale, come a Torino in questi anni, cercare un'alleanza a tutti i costi con i grillini porterebbe sicuramente alla sconfitta. I cittadini hanno già ampiamente bocciato la giunta Appendino", conclude.