Maltempo: Aula Regione discute misure da adottare

Gli ordini del giorno e le mozioni sulle misure da mettere in campo dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte a inizio ottobre sono stati illustrati questa mattina in Consiglio regionale. I documenti arrivano a conclusione di una discussione aperta la scorsa settimana dalle comunicazioni del governatore Alberto Cirio sull'accaduto e sulla prima ricognizione dei danni. Forza Italia in un odg presentato da Franco Graglia, illustrato da Carlo Riva Vercellotti e sostenuto dal capogruppo Fdi Paolo Bongioanni, impegna la Regione a chiedere al Governo di estendere il superbonus del 165% alle aree del Piemonte colpite e di anticipare le risorse che verranno trasferite alla Regione per i danni. La Lega in un odg di Mauro Fava chiede alla Giunta di attivarsi con gli enti locali perché tutelino la pubblica incolumità avendo cura del verde lungo le strade di loro competenza, così da evitare la caduta di alberi sulle carreggiate in caso di forti piogge. Il Pd con una mozione di Domenico Rossi chiede misure più rigorose sul consumo suolo, maggiore sostegno per prevenire l'abbandono delle montagne, e interventi sui fiumi. Chiede inoltre di costituire una struttura di dimissione regionale per assistere gli enti locali nell'intercettare fondi per questi scopi. Il Movimento 5 Stelle con due documenti illustrati da Ivano Martinetti chiede interventi strutturali mirati al "consumo di suolo zero", e più treni sulla Cuneo-Ventimiglia per sopperire ai problemi di viabilità legati al crollo della strada del Tenda.