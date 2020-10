Leghisti in quarantena

Dicono che… la brutta sorpresa per tre parlamentari della Lega sia arrivata ieri, mentre stavano per concludersi i lavori d’aula: una mail del ministero della Salute li avvertiva che il 3 ottobre, sul volo Catania-Torino, di ritorno dalla manifestazione a sostegno di Matteo Salvini, erano entrati in contatto con un caso positivo al Covid. Ergo: isolamento fiduciario in attesa del tampone, cui dovrebbero essere sottoposti oggi. I tre ora si trovano in albergo a Roma e stanno benissimo, fanno sapere i colleghi, e d’altronde, passate quasi due settimane, se si fossero ammalati i primi sintomi sarebbero già dovuti arrivare. Il paradossi, a questo punto, è che faranno il test ben oltre i dieci giorni di quarantena previsti dai nuovi protocolli per i sospetti positivi.