Case (im)popolari

Dicono che… l’ipercinetismo di Emilio Bolla e l’attività frenetica imposta all’Atc di Torino da quando è stato nominato presidente abbiano intimorito più di un dirigente nella macchina burocratica di corso Dante. Sarà per questo che dopo l’addio del direttore generale Piero Cornaglia, che ha raggiunto l’agognata pensione, sta facendo le valigie anche il facente funzioni Gianluca Periotto che ha ottenuto un prestigioso (e ben remunerato) incarico nella sanità privata. A questo punto la guida operativa dell’Agenzia per le case popolari del capoluogo potrebbe finire nelle mani del megadirigente con delega al Personale Gigi Brossa, nonostante le sue simpatie di centrosinistra, in attesa che il bando pubblico individui il nuovo dg.