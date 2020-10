Covid: torna online il Consiglio comunale di Torino

Il Consiglio comunale di Torino, tornato in presenza lo scorso 27 luglio, torna a riunirsi in videoconferenza. Lo ha deciso il presidente della Sala Rossa, Francesco Sicari, dopo un confronto con la Conferenza dei capigruppo, “a fronte dell'annunciata assenza di alcuni componenti dell’assemblea elettiva, per motivi legate all’emergenza Covid”. Alcuni consiglieri, per la presenza di lievi sintomi influenzali o a causa di un familiare positivo, hanno infatti deciso di mettersi in isolamento fiduciario o volontario. "Nei prossimi giorni - spiegano da Palazzo di Città - verranno valutate possibili opzioni, come la seduta in modalità mista, con consiglieri e consigliere sia in presenza che in videocollegamento. Valutazioni che saranno comunque effettuate in relazione al mutato contesto epidemiologico ed alle conseguenti eventuali nuove indicazioni da parte del Governo".