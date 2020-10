Scuola, Cirio: parlato con Fontana e Toti, avremo area omogenea

"Credo le scuole debbano rimanere aperte, non possiamo pensare che asili, materne e medie si possano svolgere non in presenza. Diverso per le superiori: se non si possono raddoppiare i mezzi di trasporto perchè non ci si è pensato per tempo, nonostante la conferenza delle Regioni avesse ampiamente segnalato la problematica, oggi bisogna intervenire dove si fa meno danno, cioè dove i ragazzi sono più grandi e possono stare a casa da soli. Ma è un'ultima ratio che dobbiamo decidere insieme. Io ho convocato per oggi pomeriggio un incontro con il direttore dell'ufficio scolastico del Piemonte, parlerò con lui e con rappresentanti sindacali e troveremo insieme questo meccanismo". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ai microfoni di Agorà su Rai3, precisando che "ho già parlato con Fontana e Toti per avere un'area omogenea di riferimento perchè molti dei miei ragazzi vanno a scuola in Lombardia e viceversa. Entro oggi avremo su questo una posizione molto chiara".