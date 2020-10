Covid: positiva vaga nel condominio, denunciata per epidemia

Nonostante fosse positiva al Covid ha violato l'isolamento. A denunciarla i suoi vicini di casa, che hanno chiamato la polizia. È accaduto a Torino dove una donna è stata denunciata per epidemia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dei condomini, visto che la donna seppure positiva al Covid19, da giorni girovagava per il condominio, violando di fatto le restrizioni vigenti in materia d'isolamento.