FI: Cirio, non è morta, centrodestra al di là partiti

"Forza Italia non è morta. Io di nuovo nella Lega? Ho fatto una scelta tanti anni fa, maturando posizioni legate al Ppe, alla mia appartenenza in Europa. Io sto bene nel centrodestra, ed è un concetto che va al di là dei partiti". Lo ha detto il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo su La7 alla trasmissione Tagadà. "Salvini un leader? Sì, perché uno che prende un partito al 3% e lo porta a diventare il primo partito è un leader", ha aggiunto Cirio, che incalzato sul suo futuro ha detto di vedersi ancora "in Regione a combattere per il mio Piemonte".