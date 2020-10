POLITICA & SANITA'

Boraso nuovo direttore dell'Asl di Asti

Il manager lascia a pochi mesi dalla scadenza la To3 e così si assicura un altro mandato al vertice di un'azienda sanitaria. La designazione nella giunta di ieri sera dopo il colloquio con l'assessore Icardi e i buoni uffici di Carosso e Gabusi

Cambia azienda (e città) Flavio Boraso, attuale direttore generale dell’Asl To3. Con qualche mese d’anticipo rispetto all’infornata delle nomine, in agenda nella prossima primavera, la Regione ha deciso il trasferimento di Boraso ad Asti. La designazione, avvenuta nel corso della giunta serale di ieri, è stata preceduto attorno alle ore 12 da un colloquio tra lo stesso manager e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. A insistere sul nome di Boraso sarebbero stati anche altri due pesi da novanta del governo regionale: il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Marco Gabusi, entrambi astigiani. Quest’ultimo, in particolare, nella sua veste di titolare delle deleghe alla Protezione civile avrebbe apprezzato l’attività di Boraso in seno all’Unità di crisi, presso la quale dirige la struttura sanitaria.

Il neo direttore generale che prenderà il posto del commissario Giovanni Messori Ioli (ad Asti dal febbraio 2019 a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente direttore, Mario Alparone, emigrato a Monza) vanta un lungo carnet di incarichi: classe 1961, laureato in Medicina, prima di dirigere l’Asl di Collegno e Pinerolo, è stato al vertice dell’Asl To4 e direttore sanitario degli ospedali di Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada e del Mauriziano.