Sanità: nuove nomine Asl Vercelli, completata la direzione

Con la conferma avvenuta questa mattina di Gianfranco Zulian nel ruolo di direttore sanitario, e Anna Burla come direttore amministrativo, sono stati definiti i vertici della direzione dell'Asl di Vercelli fino al 31 maggio 2021. Lunedì ha fatto il suo esordio il nuovo direttore generale, Angelo Penna, che ha preso il posto di Chiara Serpieri. A sua volta la manager è andata alla direzione generale dell'Asl Vco, da cui proveniva Penna. "Zulian e Burla sono entrambi professionisti seri e competenti - ha sottolineato Penna, che questa mattina ha deliberato le nomine dei due colleghi -, conoscono l'azienda e ogni giorno sono impegnati in prima linea per seguire le molteplici attività che ruotano attorno all'Asl. Sono certo che potremo lavorare bene e fronteggiare le complessità legate a questo periodo caratterizzato, purtroppo, da una nuova ripresa epidemica". Zulian dal 2012 al 2015 è stato direttore generale dell'Asl di Biella, mentre Burla è stata direttore amministrativo dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara da luglio 2017 a maggio 2018.