Ddl Ambiente: Unia, legge che imprenditori sani devono volere

Il Ddl contro l'inquinamento ambientale "è una legge col doppio binario, quindi, che gli imprenditori sani devono volere. Più volte è stata annunciata, oggi dovrebbe andare in Cdm e speriamo che sia davvero la volta buona e che non ci siano lobby da soddisfare". A dirlo l'assessore all'Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia, a proposito della legge "voluta dal Movimento 5 Stelle, a firma dei ministri Costa e Bonafede, che già nel nome dice tutto: Terra Mia". In un post Facebook, Unia sottolinea che si tratta di "una legge che tutela il Paese inasprendo le pene per chi inquina e, contemporaneamente, si affianca a quegli imprenditori che decidono di ravvedersi e di non lasciare i territori inquinati. Una legge - ribadisce - che gli imprenditori sani devono volere. Gli unici che non saranno contenti di questa norma saranno quelli che vogliono inquinare, continuare a farlo, devastare il Paese e restare impuniti".