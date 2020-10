Torino: sciopero Tpl, sospese limitazioni alla circolazione

Sospese, domani, le limitazioni al traffico in concomitanza con lo sciopero del trasporto pubblico locale. Al momento erano in vigore esclusivamente i divieti previsti dal livello bianco. Domani potranno dunque circolare anche tutti i veicoli euro 0, i diesel euro 1, 2 e 3 per il trasporto di persone o merci, i ciclomotori e motocicli euro 0.