Cuneo: Parisi nuovo questore, Triolo prefetto

Il nuovo questore di Cuneo è Nicola Parisi, 60 anni, di origini crotonesi, in passato ha ricoperto lo stesso ruolo a Biella e nell'ultimo anno è stato direttore della polizia di frontiera in Lombardia. Sostituisce Emanuele Ricifari, 58 anni, che dopo due anni e mezzo a Cuneo ora guida la questura di Caltanissetta. Ufficializzato anche il nome del nuovo prefetto di Cuneo, sede vacante da fine luglio con la pensione di Giovanni Russo e l'interim del viceprefetto Maria Antonietta Bambagiotti: è Fabrizia Triolo, 59 anni, da un anno prefetto di Biella. Originaria di Genova, laureata in Legge, Triolo ha iniziato la sua carriera come segretario comunale, poi vicecapo di Gabinetto nella prefettura di Pavia, Brescia e Genova. Ha lavorato anche ad Alessandria e Savona.