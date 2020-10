EMERGENZA SANITARIA

"In Piemonte mancano 3mila infermieri"

L'appello del sindacato Nursing Up che chiede alla Regione di fare nuove assunzioni di operatori sanitari per far fronte all'emergenza Covid. L'attacco del segretario Delli Carri: "Finora non è stato fatto nulla"

“In Piemonte mancano almeno 3mila infermieri e altrettanti operatori socio-sanitari” per far fronte all’emergenza sanitaria che bussa alla porta. Il grido d’allarme è del sindacato Nursing Up, mentre i contagi continuano a correre nella regione e la seconda ondata torna a fare paura. Serve un nuovo innesto di operatori sanitari “per avere organici decenti, in grado di coprire le necessità delle strutture sanitarie, tra malati di altre patologie e malati Covid” si legge in una nota particolarmente critica nei confronti di Governo e Regione, responsabili di aver fatto “poco o nulla in questi mesi per assumerli”.

“Sono passati mesi nei quali i nostri appelli sulle necessità di assunzioni a tempo indeterminato con contratti decenti, sono sempre rimasti inascoltati e ora invece ci si ritrova di nuovo in emergenza – attacca il segretario piemontese di Nursing Up Claudio Delli Carri –. Hanno fatto bandi offrendo contratti capestro che durano tre o quattro mesi al massimo che sono andati, prevedibilmente, deserti perché i professionisti non li hanno accettati”.