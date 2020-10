Fare affari con il web

La nuova frontiera del marketing è la rete, ecco il successo per le vostre aziende. Come testimoniano tutte le più recenti ricerche, sono ormai milioni le piccole e medie imprese che in tutto il mondo investono nel web marketing, utilizzando sempre di più i device mobile, come smartphone e tablet, che coinvolgono oltre il 35% della popolazione mondiale. L’Italia dimostra una grande attitudine verso la tecnologia mobile: 158% di penetrazione, conquistando il primato assoluto tra i Paesi della Comunità Europea. Un recente studio, promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy, con il contributo scientifico e analitico di McKinsey & Company, ha evidenziato come le aziende con una forte presenza nel mondo digitale siano cresciute a una velocità più che doppia rispetto alle altre. L’Istat ha analizzato che le aziende che investono nel web, hanno avuto un aumento della produttività del 7% fino al 23% con un incremento per addetto di 4.900 euro. Così come, secondo una ricerca di IAB Italia del 2012, le aziende italiane che investono nel digitale crescono in termini di vendite, con il 5,7% di incremento rispetto a quelle che non investono.

