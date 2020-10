Covid: una tisana solidale con l'arcivescovo Nosiglia

Una tisana da bere in famiglia come segno di condivisione e fratellanza. E' la nuova iniziativa, a cui parteciperà anche l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, messa in campo per rispondere alle difficoltà create dall'emergenza sanitaria, da Caritas Diocesana e Banco Alimentare del Piemonte con la parrocchia S. Giorgio Martire e il suo contro d'ascolto, i volontari della comunità di S. Egidio, la Conferenza di S. Vincenzo S. Giorgio e Atc. L'appuntamento è per questo pomeriggio nelle palazzine di edilizia popolare di via Arquata ai cui inquilini verranno donati beni alimentari di prima necessità e giochi per i bambini. Alla distribuzione sarà presente monsignor Nosiglia, che rivolgerà ai presenti il suo messaggio di speranza. La Caritas diocesana di Torino spiega che "con questa iniziativa intende testimoniare la propria vicinanza a coloro che in questi momenti si trovano a vivere un contesto di isolamento forzato. Abbiamo promosso questa collaborazione per rispondere in modo integrale ai diversi aspetti dei bisogni che si presentano tra chi viveva quotidianamente una condizione socioeconomica vulnerabile, amplificata oggi dagli eventi legati alla pandemia. I servizi di carità non sono in quarantena".